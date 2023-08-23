شباب بلوزداد يعيد بن عيادة للدوري الجزائري

عاد حسين بن عيادة للدوري الجزائري هذا الصيف من بوابة شباب بلوزداد.

وانضم بن عيادة لنادي شباب بلوزداد قادما من الوداد المغربي.

وأعلن نادي شباب بلوزداد ضم حسين بن عيادة حتى صيف 2025.

ولعب بن عيادة خلال الموسم المنصرم 18 مباراة ولم يسجل أو يصنع أهداف.

الدولي الجزائري سبق له اللعب في الإفريقي والنجم الساحلي بالدوري التونسي.

ورحل بن عيادة عن الدوري الجزائري للمرة الأولى في صيف 2020 عندما انتقل من شباب قسنطينة إلى الإفريقي.

وعلى المستوى الدولي لعب بن عيادة 20 مباراة مع منتخب الجزائر وحصل على لقب كأس العرب.