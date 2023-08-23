ذا أثليتك: ماتيوس نونيز على رادار سيتي

أفادت شبكة ذا أثليتك بأن مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع ماتيوس نونيز لاعب وسط ولفرهامبتون هذا الصيف.

وأوضح التقرير البرتغالي ذو الأصول البرازيلية ضمن قائمة مختصرة لتعزيز وسط سيتي في الوقت المتبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن ولفرهامبتون قد لا يرحب بهذا الاهتمام المتأخر من جانب سيتي، لكنه قد يوافق على التخلي عن اللاعب مقابل مبلغ ضخم لحاجته لتعزيز مراكز عديدة في صفوفه.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أوضحت قبل أسابيع أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نونيز.

وذكرت أن سان جيرمان يصمم على ضم نونيز ولفرهامبتون ومنتخب البرتغال.

ويأمل سان جيرمان في التعاقد مع نونيز لتعويض الرحيل المحتمل لـ ماركو فيراتي.

وانضم نونيز البالغ من العمر 24 عاما لصفوف ولفرهامبتون الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وخلال موسمه الأول مع ولفرهامبتون لعب نونيز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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