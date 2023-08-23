جلسة بين جمال علام وبيريرا لإعادة تشكيل لجنة الحكام

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 17:02

كتب : بسام أبو بكر

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

عقد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام طالبه خلالها بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2023-2024.

وذلك من أجل عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وخلال الجلسة تحدث جمال علام مع بيريرا عن سلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

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وطلب منه أيضا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

وأعلن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام استقالته من منصبه بسبب ما أسماه بمناخ العمل الصعب.

وكشف توفيق السيد عن رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة الاستقالة، لكنه أوضح إصراره على موقفه.

وكشف توفيق السيد لـ FilGoal.com: "قررت الاستقالة لأن الأجواء غير ملائمة للعمل داخل لجنة الحكام، هناك صراعات خفية تحدث ضدنا".

وتابع "هناك ترصد بالحكام من صفحات السوشيال ميديا، تقدمت بالاستقالة ورفضها جمال علام رئيس اتحاد الكرة ولكنني أصر على موقفي".

وأوضح السيد "أزمة مستحقات الحكام يتم التعامل معها وسيتم صرفها للحكام".

وبسؤاله هل كانت أزمة المستحقات سبب الرحيل أجاب "بالطبع لا، لن أصنع من نفسي بطلا ولكن الأجواء صعبة".

وأضاف "نتعرض لهجوم متواصل ممن لا يعملون داخل اللجنة لذلك قررت الرحيل، مناخ العمل صعب".

واختتم توفيق السيد تصريحاته "حتى أن لجنة المحكمات النسائية تشهد تجاوزا غير مسبوقا ضد من يعمل داخلها والصراعات كبيرة".

اتحاد الكرة جمال علام فيتور بيريرا
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