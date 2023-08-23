أنشيلوتي: قررنا تعويض بنزيمة بالتعاقد مع بيلينجهام.. ولذلك لم أدرب منتخب إيطاليا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على عدم تفكير فريقه في التعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب نابولي وهداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وقال أنشيلوتي عبر راديو Serie A: ""التعاقد مع أوسيمين؟ هو أحد أفضل المهاجمين في العالم ولكننا لم نفكر فيه على الإطلاق، قررنا تعويض رحيل كريم بنزيمة بطرق أخرى بالتعاقد مع جود بيلينجهام"

وسجل بيلينجهام ثلاثة أهداف وصنع هدفا في أول مباراتين بقميص ريال مدريد.

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وتابع "لم أتولى تدريب المنتخب الإيطالي لأنني أحب التدريب كل يوم وبشكل مستمر".

واستمر "ما زلت استمتع بالتدريب يوما بعد يوم وإيجاد حلول جديدة للفريق والتواجد مع اللاعبين، كل عام هناك أشياء جديدة يمكنك جلبها داخل الفريق والشيء الوحيد الذي يتغير هو العمر، صحيح أن كرة القدم تغيرت أيضا منذ عام 1995 إلى اليوم لكن هذا يدفعك إلى تجديد نفسك للعثور على أفكار وتطبيقها مع الفريق".

وواصل "براهيم دياز أصبح أفضل من الناحية البدنية وأكثر شراسة وقوة، تجربة ميلان كانت مفيدة جدا بالنسبة له".

وأضاف "عروض من السعودية؟ لم أتلق أي عروض مباشرة لكنني بخير في مدريد والعالم كله يعرف ذك".

ويقود أنشيلوتي ريال مدريد في موسمه الثالث وخلال الموسمين الماضيين نجح في التتويج بالدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ألميريا وأتلتيك بلباو.

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