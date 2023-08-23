بايرن يعلن إصابة موسيالا.. وغياب بافار بسبب المرض

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا خلال التدريبات.

وأوضح بايرن عبر موقعه أن موسيالا تعرض لشد في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأكد النادي أن اللاعب الشاب سيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي.

سيغيب موسيالا عن مباراة الأحد ضد أوجسبورج وربما أيضا عن لقاء بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع المقبل.

كما تحوم الشكوك حول تواجده في مباريات ألمانيا ضد اليابان وفرنسا خلال فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل.

في الوقت نفسه، أعلن النادي غياب بنجامين بافار أيضا عن تدريب يوم الأربعاء بسبب المرض.

فيما أشارت تقارير إلى أن بافار ينتظر الضوء الأخضر من بايرن للسفر إلى ميلانو للخضوع للكشف الطبي مع إنتر.

فقد ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صفقة انتقال بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى إنتر اقتربت من الحسم، فيما أوضحت تقارير ألمانية أن هناك عائق قبل إتمام الصفقة.

وأفاد تقرير سكاي أنه من المتوقع أن يسافر بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ إلى ميلانو خلال الـ24 ساعة القادمة للخضوع للفحص الطبي مع إنتر

فيما أشارت قناة SPORT1 الألمانية إلى أن بايرن وافق على بيع بافار لإنتر مقابل 30 مليون يورو + 3 ملايين كمتغيرات، لكنه لن يطلق سراح المدافع الفرنسي قبل العثور على بديل له.

وشارك بافار في تدريب بايرن الصباحي يوم الثلاثاء بشكل طبيعي، قبل أن يغيب عن تدريب الأربعاء.

وكان جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر قد أوضح أن صفقة انضمام بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى ناديه وصلت لمراحل متقدمة.

وقال ماروتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حين تخوض أي مفاوضات تجد أن ما يريده اللاعب هو المهم، وفي حالة بنجامين بافار، فقد عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا".

فيما ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

وكان مانشستر يونايتد قد فتح باب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل ضم الفرنسي بنجامين بافار، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد الأسبوع الماضي أن بايرن ميونيخ رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم بافار.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين ستستمر، ولن تتوقف عند العرض الأول.

ومن المرجح أن يرفع يونايتد عرضه لضم المدافع الفرنسي خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بافار اتفق مبدئيا مع يونايتد ويريد الانضمام إليه.

وأوضحت التقارير أن بافار يحظى باهتمام ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي.

في المقابل يسعى بايرن ميونيخ لتجديد عقد بافار والاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.