كورييري: فيورنتينا يمنح أمرابط مهلة نهائية لتحديد مستقبله

وضع نادي فيورنتينا الكرة في ملعب المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط الفريق لتحديد مستقبله بالبقاء أو الرحيل هذا الصيف.

وارتبط الدولي المغربي بالرحيل عن فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن فيورنتينا حدد مهلة نهائية لأمرابط، ليحسم قراره بالرحيل أو البقاء.

وأوضح التقرير أن فيورنتينا منح أمرابط مهلة لمدة 48 ساعة.

وخرج الدولي المغربي من قائمة فيورنتينا التي ستواجه رابيد فيينا في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

ويخشى النادي الإيطالي إمكانية رحيل أمرابط في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات وعدم النجاح في ضم بديل له.

قبل أيام، نفى جوناثان بارنيت وكيل سفيان أمرابط اقتراب اللاعب المغربي من الانتقال إلى ليفربول.

وانتشرت بعض التقارير الهولندية حول اقتراب أمرابط من الانضمام إلى ليفربول الصيف الجاري وعلق عليها وكيل اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "سفيان أمرابط ليس قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في التوقيت الحالي".

وأكمل "نجري محادثات مع عدد من الأندية بشأن سفيان".

وأتم "لكن لا يوجد أي نادٍ قريب من التعاقد مع اللاعب في التوقيت الحالي".

وسبق لوكيل أمرابط وكشف لـFilGoal.com عدم توصل لاعب فيورنتينا لاتفاق مع مانشستر يونايتد للانتقال إليه كذلك نفى انتقاله إلى أهلي جدة.

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

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