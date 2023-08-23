سبورت تكشف موعد وصول كانسيلو إلى إسبانيا للتوقيع مع برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن موعد وصول جواو كانسيلو لاعب مانسشتر سيتي إلى إسبانيا للتعاقد مع برشلونة.

وأشارت سبورت إلى أن كانسيلو سيصل إلى مدينة برشلونة غدا الخميس للتوقيع مع الفريق.

وسينضم كانسيلو لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو وسيكون الشرط إلزاميا في حال وصول الفريق لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفقا لسبورت فإن برشلونة سيدفع الجزء الأكبر من راتب كانسيلو خلال الموسم مع تحمل مانشستر سيتي لجزء منه.

كانسيلو - 29 عاما - ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي انتقل إلى صفوف بايرن معارا في يناير الماضي مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.

لكن بايرن لم يفعل بند الشراء، ليعود إلى ناديه الإنجليزي هذا الصيف.

ولعب الظهير البرتغالي 15 مباراة في الدوري الألماني، وسجل هدفا وصنع 4.

يذكر أن كانسيلو توج مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة.