سلة - إيهاب أمين يتحدث عن حلم الأولمبياد عبر بوابة المونديال.. وأهدافه مع الأهلي

تحدث إيهاب أمين نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة عن استعدادات المنتخب لخوض منافسات كأس العالم والمقرر انطلاقها الجمعة 25 أغسطس الجاري.

وكشف أمين عن حلمه بخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 بالتأهل عبر بوابة المونديال.

ويحسم ترتيب أفضل منتخب إفريقي في منافسات كأس العالم مقعده في أولمبياد باريس.

وقال إيهاب أمين عبر قناة بي إن سبورتس: "الإسكندرية من الأماكن المعروفة بحب كرة السلة وهو ما ساعدني على خوض التجربة واللعب رفقة فريق سبورتنج لبداية مسيرتي في اللعبة"

وتابع "فترة تواجدي في دوري الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية غيرت الكثير مني ومن مسيرتي الاحترافية وكنت محظوظا بتلك الفرصة التي حصلت عليها عن طريق منتخب مصر تحت 18 عاما".

وكشف أمين "عندما انضممت إلى النادي الأهلي كان الحديث معي على البناء لحصد البطولات خلال السبع سنوات المقبلة، وخسرنا في أول موسمين الكثير من النهائيات وتعلمنا من ذلك كثير ثم انضم نجوم مثل عمر طارق وعمرو الجندي وحاليا هناك ستة لاعبين في المنتخب من الأهلي وهو ما يوضح قوة الفريق حاليا".

وتابع "حصدنا ثمار ما حدث في أول موسمين خلال الموسمين الماضيين بتحقيق العديد من الألقاب بالإضافة لتواجد أجوستي بوش والذي غيّر الكثير من الفريق وإن شاء الله نستمر في المنافسة على الألقاب ونفعل شيئا مميزا في كأس العالم للأندية".

أما عن أغلى ألقابه مع الفريق فأوضح "بطولة الدوري الإفريقي BAL هي الأغلى لنا جميعا فهي بمشاركة 12 فريقا أبطال في بلادهم وكل فريق يضم 4 محترفين مميزين، وكان هناك اندماج كبير بين فريقنا والمحترفين المنضمين وهو ما مثل فارقا لنا".

وبالحديث عن المنتخب قال: "ربما يظهر أن تأهل مصر إلى كأس العالم سهلا ولكن هذا في الجولات الأخيرة فقط ولكن في الجولات الأولى كان الأمر صعبا وحققنا نتائج مميزة في البداية ساعدتنا على التأهل".

وشدد إيهاب أمين "أعتقد أن الجيل الحالي لمنتخب مصر جيلا ذهبيا وأتمنى أن يتم الحفاظ عليه وتحقيق نتائج مميزة في الفترة المقبلة".

وأضاف "منتخب جنوب السودان ظهر خلال الفترة الأخيرة ولكن رغم ذلك فهو حاليا أفضل منتخب إفريقي تقريبا ويمتلك لاعبين مميزين وجودتهم مرتفعة، ولكن أعتقد أن منتخبنا في وجود عاصم مرعي وعمرو الجندي وأنس أسامة لدينا فرصة للمنافسة على لقب إفريقيا القادمة".

وبسؤاله عن المونديال أجاب "مجموعتنا في كأس العالم متوازنة ليست صعبة جدا أو سهلة جدا ولكن نلعب أمام ليتوانيا منتخب من أفضل خمسة منتخبات في العالم وستكون مواجهة قوية، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة".

وكشف "رسالة روي رانا المدير الفني لنا أننا نلعب كأس العالم دون ضغوطات أو توقعات معينة، هناك ضغط صحي وهدفنا تمثيل مصر بالصورة الأفضل وتحقيق نتائج مميزة".

وشدد "الهدف الأول لمنتخب مصر في كأس العالم هو التأهل إلى الأولمبياد عن طريق حصد أفضل مركز لمنتخب إفريقي وهذا هو الحلم بالنسبة لنا، لذلك مواجهتا مونتينجرو والمكسيك هامتين جدا بالنسبة لنا".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "طموحاتي على المستوى الشخصي هي تحقيق حلم الطفولة باللعب في الأولمبياد لذلك أحلم بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ولدي هدف مع الأهلي بتحقيق موسم تاريخي للمرة الثالثة على التوالي خاصة أن الموسم طويل ببطولتي إفريقيا والعرب".