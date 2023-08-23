كرة يد - البنك الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 14:26
كتب : محمد سمير
واصل فريق البنك الأهلي تقديم عروضه القوية في منافسات البطولة العربية للأندية وتأهل إلى نصف النهائي.
وتستضيف مدينة القطيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم سوبر جلوب.
وتغلب البنك الأهلي على العربي الكويتي بنتيجة 26-18 في أولى مباريات ربع النهائي.
وينتظر البنك الأهلي المتأهل من مواجهة الهدى السعودي أمام الكويت الكويتي.
ويتأهل بطل البطولة العربية للأندية إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".
وتستضيف السعودية أيضا منافسات كأس العالم للأندية بداية من يوم 7 نوفمبر المقبل.
ويلعب فريق الزمالك ضد الحشد العراقي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات ربع نهائي البطولة العربية.
بينما المباراة الأخرى ستكون بين مضر السعودي ووفاق عين توتة الجزائري.
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