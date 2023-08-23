موندو ديبورتيفو: بعمر 16 عاما.. لامين يامال يقترب من قائمة منتخب إسبانيا الأول

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يقترب لامين يامال جناح برشلونة صاحب الـ16 عاما من الظهور مع منتخب إسبانيا الأول بعد تواجده مع فريقه الكتالوني.

وظهر لامين يامال في أول جولتين من الدوري الإسباني مع فريق برشلونة ولعب أساسيا في المباراة الثانية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لامين يامال قد يكون مفاجأة قائمة لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

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وأشار التقرير أن إسبانيا ترغب في ضمان وجود اللاعب الذي يحق له تمثيل منتخب المغرب.

وأوضح التقرير أن والد لامين يامال مغربي وقد يكون تألق منتخب المغرب في كأس العالم الأخير مغري له.

وغاب يامال عن قائمة منتخب إسبانيا تحت 18 عاما مما دفع التكهنات حول استدعائه المحتمل للمنتخب الأول.

ونقلت موندو ديبورتيفو تصريحات ربيع تاكاسا أحد كشافين الاتحاد المغربي في أوروبا عن لامين يامال.

وقال تاكاسا: "الجميع يتحدث عنه ويسأل عما إذا كنا سنسرقه من إسبانيا، والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا ولديه فرصة للاختيار بين ثلاثة فرق، في النهاية سيلعب في المكان الذي يشعر فيه بأنه أفضل".

وخاض لامين يامال 99 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال خوض مباراتين.

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