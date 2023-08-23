هل يستمر عمر فايد؟.. فنربخشة يسمح لمدافع آخر بالرحيل

قرر فنربخشة إعارة مدافعه أمير أورتاكايا لأي فريق يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة أكسام التركية.

رحيل المدافع الشاب قد يبدو في صالح بقاء عمر فايد مدافع فنربخشة الجديد الذي انضم للفريق قبل أيام.

وأوضح التقرير أن سمح للاعب بالتفاوض مع أي فريق يرغب في ضمه على سبيل الإعارة.

وكان فنربخشة قد أعار اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى فريق جوزتيبي الموسم الماضي.

ويستمر عقد أمير أورتاكايا مع فنربخشة حتى عام 2027.

وتأتي هذه التقارير، بعدما أعلن نادي فنربخشة التركي يوم الثلاثاء انتقال مدافعه البرازيلي جوستافو هنريكي إلى ريال بلد الوليد الإسباني.

البالغ من العمر 30 عاما لعب الموسم الماضي في صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة من فلامنجو قبل أن يقرر النادي التركي ضمه بشكل نهائي قبل شهرين.

وأفاد فنربخشة في بيان: "في إطار إعادة هيكلة الفريق لموسم 2023-2024، توصلنا إلى اتفاق بانتقال جوستافو هنريكي إلى بلد الوليد".

فيما ذكر بيان بلد الوليد أن هنريكي وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة 3 مواسم.

وشارك جوستافو في 19 مباراة مع فنربخشة الموسم الماضي

وأعلن فنربخشة يوم الأربعاء الماضي انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر لاعب المقاولون العرب السابق صورا له من تدريبات الفريق الأول رفقة كل نجوم الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق عمر فايد قائلا "الفصل الأول من قصة عظيمة".

وتشير تقارير تركية إلى أن النادي سيقرر مستقبل الشاب المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية سواء بالاستمرار مع الفريق أو إعارته لفريق آخر من أجل المشاركة باستمرار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.