لاجازيتا: بونوتشي يقترب من مغادرة يوفنتوس نحو يونيون برلين

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس

ذكرت جريدة لاجازيتا ديللو سبورت أن ليوناردو بونوتشي يقترب من مغادرة يوفنتوس نحو يونيون برلين.

يوفنتوس كشف أن بونوتشي لن يستكمل عقده الذي سينتهي في صيف 2024 بقرار من المدرب ماسيماليانو أليجري.

وأوضحت تقرير الجريدة الإيطالية أن بونوتشي أصبح قريبا من مغادرة يوفنتوس بعد الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي البيانكونيري يوم الثلاثاء.

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وأضاف التقرير أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، إذ رحب يوفنتوس بتقديم بعض التنازلات من أجل رحيل بونوتشي، مثل دفع جزء من راتب اللاعب على شكل حوافز.

ويرغب فريق يونيون برلين في التعاقد مع بونوتشي ويجد ترحيب من اللاعب في ظل مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويتبقى الاتفاق على الراتب بين يونيون برلين وليوناردو، حسب التقرير.

المدافع صاحب الـ36 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس.

وينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس يونيون برلين
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