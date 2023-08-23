ارتبط اسمه بـ الأهلي.. مهاجم إسبانيول يقترب من مزاملة تريزيجيه

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

المهاجم البلجيكي لاندري ديماتا

بات لاندري ديماتا مهاجم فريق إسبانيول قريبا من الانضمام إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري ضمن صفوف طرابزون سبور التركي.

وكان قد ارتبط اسم ديماتا خلال الفترة الماضية بالنادي الأهلي بعد دخوله ضمن المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المهاجم البلجيكي غاب عن مران الفريق صباح اليوم الأربعاء وهو ما تم تفسيره بالخطوة التي تسبق رحيله عن النادي.

وأشار التقرير وفقا لمصادر الصحيفة الإسبانية، فأن ديماتا قد أبلغ إسبانيول بالفعل برغبته في الخروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات طرابزون سبور الأقرب للفوز بخدمات اللاعب مقابل ما يقرب من 2.5 مليون يورو.

وفي وقت سابق كشف FilGoal.com أن اسم لاندري ديماتا من ضمن المرشحين لدعم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

المهاجم البلجيكي ديماتا يبلغ من العمر 25 عاما مهاجم بلجيكي من أصل كونغولي.

وقضى الموسم الماضي معارا من إسبانيول الإسباني لنادي نيميخن الهولندي.

ومع الفريق الهولندي لعب 30 مباراة في الدوري سجل خلالها 10 أهداف.

وفي موسم 2021-2022 شارك مع إسبانيول في 17 مباراة بالدوري الإسباني ومباراتين في كأس ملك إسبانيا ولم يسجل أي أهداف ولذلك خرج للإعارة مع نيميخن الهولندي.

أما في موسم 2020-2021 لعب مع فريقه في دوري الدرجة الثانية 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف، وفي الموسم ذاته لعب مع فريق إندرلخت البلجيكي معارا وشارك في 14 مباراة سجل خلالها هدفين.

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