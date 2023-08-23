ليكيب: الهلال وأهلي جدة يتنافسان على ضم نجم المغرب

ذكرت جريدة ليكيب أن الهلال وأهلي جدة يتنافسان على ضم المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط مارسيليا في الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية بنهاية هذا الشهر.

وبدأ الناديان التحدث مع وكلاء اللاعب، قبل بدء المفاوضات مع مارسيليا، حسب تقرير ليكيب.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكلف من 15 إلى 20 مليون يورو في حال إتمامها.

أوناحي انضم إلى مارسيليا قادما من أنجيه في يناير الماضي بعد تألقه في كأس العالم 2022.

ووقع أوناحي عقدا مدته أربع سنوات ونصف مع النادي.

صاحب الـ22 عاما لعب 9 مباريات مع مارسيليا وسجل هدفا وحيدا، قبل تعرضه لإصابة أنهت موسمه.

لاعب الوسط المغربي كان أحد النجوم البارزين في كأس العالم 2022، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

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