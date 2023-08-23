مصيلحي: رفضت دخول كهربا كجزء من صفقة مروان عطية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - محمد مصيلحي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن عرض محمود عبد المنعم "كهربا" كجزء من صفقة مروان عطية.

مروان عطية

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الاتحاد السكندري

وكان الأهلي قد تعاقد مع مروان عطية في يناير الماضي مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى إعارة الثنائي محمد محمود وعمار حمدي.

وقال مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "سؤالي كان مباشرا لمروان عطية واللاعب اختار الأهلي".

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وأضاف "مستوى مروان عطية عند الاتحاد كان بنسبة 60-70% ولكنه ظهر بمستوى أعلى مع الأهلي لأنه يخدم مع جودة أعلى لذلك كان من الطبيعي أن يظهر بتلك الصورة".

وكشف محمد مصيلحي "بيعنا مروان عطية إلى الأهلي مقابل 29 مليون جنيه كان بينهم 4 ملايين كقيمة مضافة تم إرسالها إلى الضرائب مباشرة، وهناك من يقول كان بإمكانكم بيع اللاعب بأكثر من ذلك ولكنه كان الأغلى في تلك الفترة".

وتابع رئيس الاتحاد السكندري "سأقول كواليس الكواليس وهذا للمرة الأولى، وتم عرض الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود ضمن صفقة مروان عطية والثالث كان مفاجأة وهو كهربا".

وأضاف "عقدنا جلسة يوم 3 يناير وعندما تم عرض كهربا رفضت رغم أنه لاعب ونجم كبير، كانت هناك مشكلة مستحقات الزمالك وغرامة الاتحاد الدولي فلذلك رفضت الدخول في ذلك الصراع".

وشدد مصيلحي "قيل أن إيقاف كهربا سيتم رفعه يوم 11 يناير ولم أتوقع ذلك ولكن بالفعل لعب يوم 12 وشارك بصورة طبيعية، ولكن أبلغت إدارة الأهلي بإننا لا نريد الدخول في مشاكل".

أما عن التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك فأوضح "عقدت جلستين مع محمود علاء وهو شخص محترم جدا، وكان هناك اتفاق بينه وبين الزمالك بالخروج معارا، وسعيد بانضمامه إلى منتخب مصر في تلك الفترة بالإضافة لكونه من هدافي الفريق".

وتابع "لدي طقوس خاصة عند متابعة مباريات الاتحاد، لا استطيع تناول الطعام طوال اليوم بالإضافة لعدم حضوري للقاءات ومتابعة النتيجة عن طريق السوشيال ميديا أو سماعها عقب نهايتها".

وعن غيابه عند خسارة الاتحاد بمنافسات السلة كشف "لم أنسحب من منصة التتويج في منافسات السلة سوى مرة واحدة فقط شعرت وقتها بتصرف ظالم من الحكم وكان مجلس الإدارة بأكمله يرغب في الانسحاب ولكن أبلغتهم بضرورة تواجد أحد وبالفعل تواجد نائب رئيس النادي".

وأضاف "الدليل على ذلك تواجدي في نهائي الدوري الأخير رغم الخسارة".

أما عن الموسم الجديد فقال: "طارق العشري كان من ضمن الخيارات المطروحة، العشري خدم نادي الاتحاد كثيرا ولكن لم يسبق له ذلك كمدير فني، وأنا أترك له ملف كرة القدم بالكامل".

وكشف "لا يوجد من يختلف على أحمد رفعت وتدخلت ليوقع معنا قبل الانتقال مع المصري وأنهيت وقتها كافة الاتفاقات مع نادي الزمالك، ولكن المدير الفني الجديد رفض الصفقة لذلك لم نستكملها".

واختتم مصيلحي تصريحاته "الموسم الماضي أيضا ولكن في لعبة السلة، رشحت ثنائي محترف للمدرب الألماني للاختيار بينهما ولكنه طلب لاعب آخر وحققت ما طلبه، وهذا يؤكد عدم تدخلي في عمل أي مدرب".

الاتحاد السكندري الدوري المصري كهربا محمد مصيلحي مروان عطية
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