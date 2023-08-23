مواعيد مباريات الأربعاء 23 أغسطس - يد الزمالك والبنك الأهلي.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 10:57
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
البطولة العربية لكرة اليد
البنك الأهلي × العربي.. 12:00 مساء - قناة الاتحاد العربي لكرة اليد عبر يوتيوب.
الحشد × الزمالك.. 7:30 مساء - قناة الاتحاد العربي لكرة اليد عبر يوتيوب.
دوري أبطال أوروبا
سبورتنج براجا × باناثانايكوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
مولده × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورت بريميوم 1.
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