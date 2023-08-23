مواعيد مباريات الأربعاء 23 أغسطس - يد الزمالك والبنك الأهلي.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

شادي خليل - الزمالك كرة يد

تقام اليوم مباريات ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

البطولة العربية لكرة اليد

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البنك الأهلي × العربي.. 12:00 مساء - قناة الاتحاد العربي لكرة اليد عبر يوتيوب.

الحشد × الزمالك.. 7:30 مساء - قناة الاتحاد العربي لكرة اليد عبر يوتيوب.

دوري أبطال أوروبا

سبورتنج براجا × باناثانايكوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

مولده × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورت بريميوم 1.

الزمالك كرة يد البطولة العربية لكرة اليد البنك الأهلي دوري أبطال أوروبا
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