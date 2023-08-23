مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: والتر بواليا تلقى عرضا من الوداد المغربي

كشف مصدر مقر من والتر بواليا لاعب الأهلي عن تلقي اللاعب عرضا من الوداد المغربي للانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بواليا تلقى عرضا من أحد المسؤولين في نادي الوداد وسيبدأ في المفاوضات معهم بشكل مباشر لأنه غادر القاهرة بالأمس".

وتابع "في حالة التوصل لاتفاق مادي ما بين الطرفين سيقوم اللاعب بالتوقيع على العقود للانضمام للفريق المغربي"

وأضاف "بواليا يمتلك عرضا من الجونة وآخر من الدوري السعودي أيضا للانضمام إليهم خلال الفترة المقبلة.

وكان FilGoal.com قد علم إن بواليا وصل لاتفاق مع الأهلي لإنهاء تعاقده بالتراضي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "والتر بواليا عقد جلسة أمس الأحد مع مسؤولي الأهلي اتفق خلالها على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "وذلك بعد تسوية مستحاقته المالية لدى الأهلي".

وانضم والتر بواليا إلى الأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.

وذهب بواليا إلى ثلاث فرق على سبيل الإعارة منذ الانتقال إلى الأهلي وهي القادسية السعودي والسيلية القطري ومالاتياسبور التركي.

وشارك بواليا مع الأهلي في 31 مباراة وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 4 آخرين.