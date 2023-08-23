بروزوفيتش: حققنا الأهم بالتأهل لدوري الأبطال
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 00:33
كتب : FilGoal
يرى مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي أن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وفاز النصر على شباب الأهلي بنتيجة 4-2 ضمن مباراة الملحق الفاصلة المؤهلة لدوري المجموعات آسيا.
وقال بروزوفيتش عبر "ssc": "المباراة كانت صعبة ولم نقدم مستوى جيد في الشوط الأول رغم البداية الجيدة".
وأضاف لاعب النصر "استقبلنا هدفا مع بداية الشوط الثاني ما صعب الأمور علينا. لم يحالفنا التوفيق في عدد من الفرص ولكن نجحنا في العودة بالدقائق الأخيرة".
وأتم "حققنا الأهم بالتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال. علينا إغلاق صفحة المباراة والاستعداد لمنافسات الدوري السعودي".
وسجل بروزوفيتش أول أهدافه بقميص النصر منذ انضمامه قادما من إنتر ميلان هذا الصيف.
وسجل أندرسون تاليسكا (هدفين) وسلطان الغنام ومارسيلو بروزوفيتش أهداف النصر، فيما أحرز يحيى الغساني هدفي شباب الأهلي دبي.
وحجز النصر مقعدا في دور المجموعات الذي تقام قرعته يوم الخميس المقبل بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من توديع المسابقة.
✅بالأربعة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
🇸🇦النصر إلى دوري الأبطال🏆
⚽️شاهد أهداف المباراة⤵️#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/90lsfSJdr6