بروزوفيتش: حققنا الأهم بالتأهل لدوري الأبطال

يرى مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي أن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وفاز النصر على شباب الأهلي بنتيجة 4-2 ضمن مباراة الملحق الفاصلة المؤهلة لدوري المجموعات آسيا.

وقال بروزوفيتش عبر "ssc": "المباراة كانت صعبة ولم نقدم مستوى جيد في الشوط الأول رغم البداية الجيدة".

وأضاف لاعب النصر "استقبلنا هدفا مع بداية الشوط الثاني ما صعب الأمور علينا. لم يحالفنا التوفيق في عدد من الفرص ولكن نجحنا في العودة بالدقائق الأخيرة".

وأتم "حققنا الأهم بالتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال. علينا إغلاق صفحة المباراة والاستعداد لمنافسات الدوري السعودي".

وسجل بروزوفيتش أول أهدافه بقميص النصر منذ انضمامه قادما من إنتر ميلان هذا الصيف.

وسجل أندرسون تاليسكا (هدفين) وسلطان الغنام ومارسيلو بروزوفيتش أهداف النصر، فيما أحرز يحيى الغساني هدفي شباب الأهلي دبي.