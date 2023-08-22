رئيس تنفيذية الزمالك: موضوع زيزو تم حله.. وملف كرة القدم قطعنا فيه شوطا كبيرا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 23:21

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

كشف حسن موسى رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك عن تطورات ملفي تجديد تعاقد أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح لاعبي الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث رئيس اللجنة التنفيذية للزمالك عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الجميع على قلب رجل واحد وكل هذا شعرت به وسعيد جدا وأنا متفائل من أول يوم لي في الزمالك وأن مستقبل النادي سيكون بخير، أحب طمأنة الجمهور بأن مستقبل الزمالك سيكون واعدا".

وأكمل "ملف كرة القدم قطعنا فيه شوطا كبيرا وخلال ساعات قليلة سيكون زيزو وفتوح متواجدان في الزمالك كما هما وكل الأمور سيتم حلها".

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وأردف "غدا سنجتمع مع خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق لبحث طلباته وسنحاول تنفيذها".

وأتم حسن موسى حديثه "ما أعرفه أن موضوع زيزو تم حله بنسبة 90% وهو مستمر في الزمالك من خلال جهود من رجال أعمال زمالكاوية".

وكان الشباب السعودي أبدى اهتماما بضم زيزو لكن مجلس إدارة الزمالك السابق رفض العرض.

الزمالك زيزو فتوح
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