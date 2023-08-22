مصدر من المصري لـ في الجول: جناح شباب جامبيا يصل خلال يومين للاختبار

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 22:49

كتب : حامد وجدي

كاجالي درامي - منتخب جامبيا للشباب

توصل النادي المصري لاتفاق مع كاجالي درامّي جناح منتخب جامبيا للشباب وفريق كيب تاون الجنوب إفريقي.

ويواصل المصري تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة علي ماهر المدير الفني.

وأتم المصري تعاقده مع ثماني صفقات حتى الآن.

أخبار متعلقة:
النسر الثامن.. المصري يضم المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري خبر في الجول - منتخب تونس يخطر المصري بإمكانية استدعاء الجلاسي لمواجهة مصر

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع كاجالي درامّي جناح منتخب جامبيا للشباب ولاعب كيب تاون الجنوب إفريقي".

وكشف المصدر "يصل كاجالي إلى مصر خلال يومين للاختبار تمهيدا للتعاقد معه".

وأتم مصدر المصري "عقب خوض اللاعب للاختبار في حال اجتيازه سيتم التعاقد معه بعدما اتفقنا مع ناديه".

وكان المصري قد أتم تعاقده مع المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا صاحب الـ18 عاما.

وشارك اللاعب في المباراة الودية التي أقيمت أمس بين المصري وفريق ساحة دمياط وظهر بمستوى فني وبدني طيب ونال إعجاب الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر وهو الأمر الذي دفع مجلس المصري للتعاقد معه.

ويعد أمانكونا هو ثامن صفقات المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من سمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي ويوسف الجوهري وأحمد عيد وميدو جابر وأحمد أيمن منصور.

المصري كاجالي دارمي جامبيا للشباب
نرشح لكم
رئيس تنفيذية الزمالك: موضوع زيزو تم حله.. وملف كرة القدم قطعنا فيه شوطا كبيرا مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده خبر في الجول - بدء إجراءات تسليم نادي الزمالك للجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى بمشاركة نويل.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك فقد اسمه وشعره وهزم صلاح ويعرف كهربا.. من هو كارلوس بيرنيجر مساعد كولر الجديد في الأهلي؟ النسر الثامن.. المصري يضم المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا الصفقة 18.. زد يضم عمرو حسام
أخر الأخبار
رئيس تنفيذية الزمالك: موضوع زيزو تم حله.. وملف كرة القدم قطعنا فيه شوطا كبيرا 51 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من المصري لـ في الجول: جناح شباب جامبيا يصل خلال يومين للاختبار ساعة | الدوري المصري
موهبة نورديشلاند يقترب من الانتقال إلى ليون ساعة | الكرة الأوروبية
7 دقائق تكفي.. النصر إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بريمونتادا قاتلة ساعة | آسيا
محمد شريف: الخليج حاول ضمي الموسم الماضي.. ولم أشعر بالغربة معه 2 ساعة | السعودية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع منافسات أبطال آسيا من ملحق ما قبل المجموعات 2 ساعة | آسيا
قناة الكأس: اتحاد جدة يفضل ضم المعيوف من أجل مقعد للاعب أجنبي جديد 3 ساعة | ميركاتو
المصائب لا تأتي فرادى.. ماونت يغيب حتى منتصف شهر سبتمبر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب