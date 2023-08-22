مصدر من المصري لـ في الجول: جناح شباب جامبيا يصل خلال يومين للاختبار

توصل النادي المصري لاتفاق مع كاجالي درامّي جناح منتخب جامبيا للشباب وفريق كيب تاون الجنوب إفريقي.

ويواصل المصري تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة علي ماهر المدير الفني.

وأتم المصري تعاقده مع ثماني صفقات حتى الآن.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع كاجالي درامّي جناح منتخب جامبيا للشباب ولاعب كيب تاون الجنوب إفريقي".

وكشف المصدر "يصل كاجالي إلى مصر خلال يومين للاختبار تمهيدا للتعاقد معه".

وأتم مصدر المصري "عقب خوض اللاعب للاختبار في حال اجتيازه سيتم التعاقد معه بعدما اتفقنا مع ناديه".

وكان المصري قد أتم تعاقده مع المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا صاحب الـ18 عاما.

وشارك اللاعب في المباراة الودية التي أقيمت أمس بين المصري وفريق ساحة دمياط وظهر بمستوى فني وبدني طيب ونال إعجاب الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر وهو الأمر الذي دفع مجلس المصري للتعاقد معه.

ويعد أمانكونا هو ثامن صفقات المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من سمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي ويوسف الجوهري وأحمد عيد وميدو جابر وأحمد أيمن منصور.