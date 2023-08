موهبة نورديشلاند يقترب من الانتقال إلى ليون

اقترب الغاني إرنست نواماه، لاعب نورديشلاند الدنماركي من الانتقال إلى أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة قياسية بالنسبة لسوق الانتقالات بالدنمارك.

واتفق ناديا ليون ونورديشلاند على انتقال نواماه إلى صفوف النادي الفرنسي مقابل 30 مليون يورو، وهو ما يمثل الرقم القياسي لصفقة انتقال أي لاعب من الدوري الدنماركي.

وكان نواماه بدأ مسيرته في أكاديمية Right to Dream في غانا.

وكان الرقم القياسي السابق يخص أحد لاعبي نورديشلاند وأبناء Right to Dream أيضاً وهو الغاني كمال الدين سليمانا، الذي انتقل من نورديشلاند إلى رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو في صيف 2021.

ويبلغ إرنست نواماه من العمر 19 عاماً (مواليد 1 نوفمبر 2003)، وبدأ مشواره مع الكرة في أكاديمية Right to Dream غانا، قبل أن ينضم إلى نورديشلاند ، النادي الذي تمتلكه Right to Dream بالدنمارك في يناير 2022.

ويلعب نواماه في مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في مختلف مراكز خط الهجوم. ومنذ انتقاله إلى نورشيلاند، شارك نواماه في 54 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 5.

وتألق نواماه بشدة في بداية هذا الموسم بالدوري الدنماركي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً في أول 4 مباريات خاضها نورديشلاند بالموسم الحالي.

وحصل نواماه على جائزتي أفضل لاعب في الدنمارك وأفضل لاعب شاب في الدنمارك عن الموسم الماضي 2022-2023.

وخاض نواماه أول مباراة دولية له مع منتخب غانا الأول في يونيو الماضي أمام مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ولفتت موهبة نواماه أنظار العديد من الأندية الأوروبية، حيث تنافست أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي على الحصول على خدماته، قبل أن يحسم أولمبيك ليون الصفقة لصالحه.

وأصبح نواماه آخر انتاجات Right to Dream التي تتألق في ملاعب كرة القدم الأوروبية، على خطى محمد قدوس مهاجم أياكس الهولندي، وعبد المجيد وارث مهاجم أنورثوسيس القبرصي، وكمال الدين سليمانا جناح ساوثامبتون الإنجليزي، وفوسينا موموني التي مثلت غانا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً.

وتستحوذ "مجموعة منصور" برئاسة رجل الأعمال المصري محمد منصور على ملكية Right to Dream منذ عام 2021. وتستعد Right to Dream مصر حالياً لافتتاح مقرها الجديد في "بادية" بالم هيلز بالسادس من أكتوبر على مساحة 15 فدان تضم ملاعب لكرة القدم ومدرسة واستراحة للاعبين، والمخطط افتتاحها في أكتوبر المقبل.