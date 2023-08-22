7 دقائق تكفي.. النصر إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بريمونتادا قاتلة

حجز النصر السعودي مقعدا في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عقب الفوز المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وفاز النصر على شباب الأهلي بنتيجة 4-2 ضمن مباراة الملحق الفاصلة المؤهلة لدوري المجموعات.

وسجل أندرسون تاليسكا (هدفين) وسلطان الغنام ومارسيلو بروزوفيتش أهداف النصر، فيما أحرز يحيى الغساني هدفي شباب الأهلي دبي.

وشارك كريستانو رونالدو للمرة الأولى مع النصر في المسابقات الآسيوية.

وحجز النصر مقعدا في دور المجموعات الذي تقام قرعته يوم الخميس المقبل بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من توديع المسابقة.

وصف المباراة

بدأ نادي النصر بضغط هجومي على مرمى شباب الأهلي دبي بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

ونجح محترف نادي النصر أندرسون تاليسكا في تسجيل الهدف الأول من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 11.

وعدل يحيى الغساني النتيجة وسجل هدف التعادل لصالح نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدقيقة 18.

وحاول رونالدو تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر من تسديدة قوية لكن ماجد ناصر حارس شباب الاهلي تصدى لها.

ونجح يحيى الغساني في تسجيل الهدف الثاني لنادي شباب الأهلي دبي بعد انفراد تام في الدقيقة 46.

وأهدر أندرسون تاليسكا فرصة تسجيل الهدف الثاني وتعديل النتيجة بعدما سدد كرة قوية أعلى المرمى.

وأضاع ساديو ماني فرصة جديدة لتسجيل هدف التعادل ونجح دفاع شباب الأهلي في إبعاد الكرة بصعوبة.

وسدد مارسيلو بروزوفيتش تسديدة قوية بعد تمريرة عبد الرحمن غريب لكنها مرت أعلى مرمى شباب الأهلي.

وانطلق جيسلان كونان وسدد كرة صاروخية لكنها ارتطمت بالقائم وحرمت المدافع الإيفواري من تسجيل هدف التعادل.

ونجح سلطان الغنام في تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني لنادي النصر في الوقت القاتل من ضربة رأسية في الدقيقة 87.

وسجل تاليسكا الهدف اثلالث في الوقت القاتل بعد رأسية متقنة قبل ان يحرز بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.