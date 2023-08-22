محمد شريف: الخليج حاول ضمي الموسم الماضي.. ولم أشعر بالغربة معه

كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج عن محاولة الفريق السعودي ضمه خلال الموسم الماضي من الأهلي.

محمد شريف النادي : الخليج الخليج

وانتقل محمد شريف إلى الخليج في الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث محمد شريف لصحيفة "اليوم" السعودية اليوم الثلاثاء قائلا: "نادي الخليج من الأندية الكبيرة في السعودية ونتمنى تقديم موسما جيدا، النادي كان يريد ضمي الموسم الماضي ولكن لم يحدث نصيب وتم الأمر خلال الموسم الجاري".

وواصل "لم أشعر بالغربة منذ أول يوم لي في النادي أشعر كأنني واحد منهم وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وعن انضمامه لمنتخب مصر قال شريف: "منذ فترة لم أنضم لمنتخب مصر وأتمنى العودة وتقديم الأفضل لبلدي".

ولم يشارك محمد شريف حتى الآن مع نادي الخليج في أي مباراة في ظل تجهيزه بأفضل شكل بعدما كان يقضي فترة راحة بعد نهاية الموسم مع الأهلي.