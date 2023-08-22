محمد شريف: الخليج حاول ضمي الموسم الماضي.. ولم أشعر بالغربة معه
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج عن محاولة الفريق السعودي ضمه خلال الموسم الماضي من الأهلي.
وانتقل محمد شريف إلى الخليج في الانتقالات الصيفية الجارية.
وتحدث محمد شريف لصحيفة "اليوم" السعودية اليوم الثلاثاء قائلا: "نادي الخليج من الأندية الكبيرة في السعودية ونتمنى تقديم موسما جيدا، النادي كان يريد ضمي الموسم الماضي ولكن لم يحدث نصيب وتم الأمر خلال الموسم الجاري".
وواصل "لم أشعر بالغربة منذ أول يوم لي في النادي أشعر كأنني واحد منهم وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".
وعن انضمامه لمنتخب مصر قال شريف: "منذ فترة لم أنضم لمنتخب مصر وأتمنى العودة وتقديم الأفضل لبلدي".
ولم يشارك محمد شريف حتى الآن مع نادي الخليج في أي مباراة في ظل تجهيزه بأفضل شكل بعدما كان يقضي فترة راحة بعد نهاية الموسم مع الأهلي.
"#الخليج من أكبر الأندية السعودية.. وما وجدته هنا لم أكن أتوقعه" 🎙️#محمد_شريف يكشف لـ "الميدان" كواليس مفاوضاته مع الخليج.. ويوجه رسالة هامة 🎥#الميدان | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/z6WsM1haHW— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) August 22, 2023