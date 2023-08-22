بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع منافسات أبطال آسيا من ملحق ما قبل المجموعات

فشل فريق الوكرة القطري في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

وخسر الوكرة في الملحق المؤهل لدور المجموعات بهدف دون مقابل أمام نافباخور من أوزبكستان.

وشارك حمدي فتحي المحترف المصري في صفوف الوكرة في كامل اللقاء.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض خالد يوسف لاعب الوكرة للطرد في الدقيقة 80 ليستكمل الفريق القطري المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل نافباخور الأوزبكي هدف اللقاء في الدقيقة 98 عقب ثماني دقائق من الشوط الإضافي الأول.

وخاض حمدي فتحي أول مباراة رسمية مع الوكرة الأسبوع الماضي في افتتاح الدوري القطري.

وتغلب الوكرة وقتها على فريق معيذر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وخاض حمدي فتحي تلك المباراة كاملة.