بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع منافسات أبطال آسيا من ملحق ما قبل المجموعات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

فشل فريق الوكرة القطري في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وخسر الوكرة في الملحق المؤهل لدور المجموعات بهدف دون مقابل أمام نافباخور من أوزبكستان.

وشارك حمدي فتحي المحترف المصري في صفوف الوكرة في كامل اللقاء.

أخبار متعلقة:
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة ينطلق بثلاثية في الدوري القطري بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر وديا أمام الغرافة بهدف براهيمي مؤتمر جوارديولا: سنعاني ضد أرسنال.. وموقف كايل ووكر وبيرناردو سيلفا والصفقات الوكرة يخسر من قادش وديا بمشاركة حمدي فتحي

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض خالد يوسف لاعب الوكرة للطرد في الدقيقة 80 ليستكمل الفريق القطري المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل نافباخور الأوزبكي هدف اللقاء في الدقيقة 98 عقب ثماني دقائق من الشوط الإضافي الأول.

وخاض حمدي فتحي أول مباراة رسمية مع الوكرة الأسبوع الماضي في افتتاح الدوري القطري.

وتغلب الوكرة وقتها على فريق معيذر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وخاض حمدي فتحي تلك المباراة كاملة.

الوكرة حمدي فتحي دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
7 دقائق تكفي.. النصر إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بريمونتادا قاتلة انتهت أبطال آسيا - النصر (4) - (2) شباب أهلي دبي.. ريمونتادا قاتلة تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام شباب أهلي دبي.. واستبعاد فوفانا مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023 الاتحاد الآسيوي يقرر تعديل شكل بطولاته القارية.. وجوائر مالية ضخمة عاد إلى آسيا.. جوميز ينتقل إلى كاواساكي الياباني صحيفة الاتحاد: نادي الإمارات يستقبل إنييستا تمهيدا للتعاقد معه
أخر الأخبار
مصدر من المصري لـ في الجول: جناح شباب جامبيا يصل خلال يومين للاختبار 17 دقيقة | الدوري المصري
موهبة نورديشلاند يقترب من الانتقال إلى ليون 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
7 دقائق تكفي.. النصر إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بريمونتادا قاتلة 31 دقيقة | آسيا
محمد شريف: الخليج حاول ضمي الموسم الماضي.. ولم أشعر بالغربة معه ساعة | السعودية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع منافسات أبطال آسيا من ملحق ما قبل المجموعات ساعة | آسيا
قناة الكأس: اتحاد جدة يفضل ضم المعيوف من أجل مقعد للاعب أجنبي جديد 2 ساعة | ميركاتو
المصائب لا تأتي فرادى.. ماونت يغيب حتى منتصف شهر سبتمبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جيرارد ينفي ضم جرينوود إلى الاتفاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب