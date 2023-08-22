قناة الكأس: اتحاد جدة يفضل ضم المعيوف من أجل مقعد للاعب أجنبي جديد

يفضل اتحاد جدة ضم عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي ليحل بدلا من البرازيلي مارسيلو جروهي لتوفير مقعد للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وكان الهلال قد أعلن ضم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية الإسباني.

وكشفت قناة الكأس القطرية وفقا لمصادرها أن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة يفضل التعاقد مع عبد الله المعيوف عن زميله في الفريق محمد العويس.

ومن المتوقع أن يتخلص الهلال من أحد حارسيه بعد التعاقد بشكل رسمي مع ياسين بونو.

ويحق لاتحاد جدة ضم 8 لاعبين أجانب للموسم الجديد وذلك بداية من انتهاء فترة القيد المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.

ويمتلك اتحاد جدة حتى الآن عشرة لاعبين أجانب وهم:

مارسيلو جروهي - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو - إيجور كورنادو - فيليبي جوتا - طارق حامد - أحمد حجازي.

ولا يزال موقف الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي غامضا ولم يتخذ اتحاد جدة قراره النهائي بشأن الثنائي.

وكان طارق حامد قد ارتبط اسمه في التقارير السعودية خلال الفترة الماضية باقترابه من أحد فريقي ضمك والوحدة.

وأشار تقرير قناة الكأس أن اتحاد جدة في حال ضم المعيوف فسيعمل على تسجيل لاعب أجنبي جديد ليكون في مركز المدافع.

ويتواجد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل إتمام تعاقدات الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات.