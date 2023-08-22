تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام شباب أهلي دبي.. واستبعاد فوفانا
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 19:53
كتب : FilGoal
اعتمد لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر على القوة الضاربة في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.
ويستضيف النصر منافسه شباب الأهلي دبي في مباراة الملحف الفاصلة المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر، فيما تم استبعاد سيكو فوفانا من قائمة المباراة
كما عاد نواف العقيدي لحراسة مرمى النصر بدلا من وليد عبد الله الذي تواجد في مواجهة التعاون
وجاء تشكيل النصر:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: سلطان الغنام – محمد آل فتيل – عبد الإله العمري – جيسلان كونان
الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – عبد المجيد الصليهم.
الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.
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