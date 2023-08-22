الأفضل في الدوري البرتغالي.. النصر يتعاقد مع أوتافيو

أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

وتعاقد النصر مع أوتافيو خلال هذا الصيف قادما من بورتو البرتغالي حتى 2026.

وكتب النصر عبر حسابه: "أفضل لاعب في الدوري البرتغالي .. الدولي أوتاڤيو مونتيـرو يوقع للعالمي".

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت في وقت سابق أن اللاعب سيوقع لمدة 3 مواسم للعالمي.

كما سيدفع النصر قيمة الصفقة على 3 دفعات بالتساوي.

وبحسب صحيفة "أوجو" البرتغالية فأن لاعب الوسط البرتغالي سيحصل على راتب يقدر بـ 40 مليون يورو في الموسم.

وأشار التقرير إلى أن النصر قرر تفعيل الشرط الجزائري في عقد اللاعب بعد التوصل لاتفاق مع التنين البرتغالي.

وبذلك سيكون أوتافيو أغلى لاعب يرحل عن صفوف ملعب الدراجاو في التاريخ بـ 60 مليون يورو متفوقا على البرازيلي إيدر ميليتاو الذي انضم لريال مدريد في 2019-2020 مقابل 50 مليون يورو.

وسيكون أوتافيو أغلى لاعب في تاريخ النصر السعودي بقيمة تصل لضعف ما انتقل به ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وسيصبح ثاني أغلى انتقال في الدوري السعودي بعد نيمار الذي انضم مقابل 90 مليون يورو للهلال.

الجناح الأيمن البالغ 28 عاما شارك في مباراتين بقميص بورتو الموسم الجاري وخسر لقب السوبر البرتغالي لحساب بنفيكا.

لاعب إنترناسيونال وفيتوريا جيماريش السابق، خاض 283 مباراة بقميص بورتو سجل خلالها 31 هدفا وصنع 75 وحقق 9 ألقاب، وحاز جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي.

اللاعب المولود في البرازيل والذي لعب لمنتخبات الشباب، تحول لمنتخب البرتغال في 2021 وخاض 14 مباراة دولية وسجل 3 أهداف، وشارك في كأس العالم 2022.