تايمز: باشاك شهير يدخل سباق التعاقد مع جرينوود

دخل نادي إسطنبول باشاك شهير التركي في سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد السابق ماسون جرينوود.

ماسون جرينوود النادي : مانشستر يونايتد باشاك شهير

وقرر نادي مانشستر يونايتد بالاتفاق مع جرينوود على رحيله من النادي.(من هنا)

وبحسب "تايمز" فإن باشاك شهير دخل ضمن سباق الأندية الراغبة في ضم جرينوود خلال هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن النادي التركي يرغب بقوة في ضم المهاجم الشاب لصفوف فريقه.

جريدة ذا صن ذكرت في وقت سابق أن ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الذي أعلن ناديه فك الارتباط به قد يلعب في الدوري السعودي هذا الموسم.

وأفاد التقرير أن جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى من أجل التعاقد معه بعد رحيله من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن قد يذهب للدوري السعودي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

ويحظى المهاجم الإنجليزي باهتمام نادي الاتفاق السعودي، الذي عين هذا الصيف أسطورة ليفربول جيرارد كمدير فني.

فيما تدرس أندية سعودية أخرى التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد أن أعلن يونايتد أنه سيغادر، حسب ذا صن.

وأشارت تقارير إلى أن روما يعد أحد أبرز الأندية الإيطالية المهتمة بضمه، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق.

وأعلن ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد تقبله قرار النادي برحيله بسبب التهم الموجهة ضده.

وجاء رد ماسون جرينوود كالآتي:

"أريد البدء بالقول تفهمي أن الناس سيحكمون عليّ بسبب ما سمعوه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلم أن الناس سيفكرون في الأسوأ".

"نشأت لأعرف أن العنف أو الإساءة في أي علاقة خطأ، ولم أفعل الأشياء التي اتهمت بها، وفي فبراير تمت تبرئتي من جميع التهم ورغم ذلك أتقبل تماما أنني ارتكبت أخطاء في علاقتي وأتحمل نصيبي من المسؤولية عن المواقف التي أدت إلى مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي".

"أنا أتعلم كيف أفهم مسؤولياتي لأكون مثالا جيدا كلاعب كرة قد محترف وأنا أركز على المسؤولية الكبيرة لكوني أبا وكذلك شريكا جيدا".

"قرار اليوم جزءا من عملية تعاونية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي، أفضل قرار لنا جميعا هو أن أواصل مسيرتي الكروية بعيدا عن أولد ترافورد، أشكر النادي على دعمهم منذ أن انضممت إلى سن السابعة، سيكون هناك دائما جزء مني وهو يونايتد".

"أنا ممتن للغاية لعائلتي وكل أحبائي على دعمهم، والآن عليّ رد الثقة التي أظهرها من حولي، أنوي أن أكون لاعب كرة قدم أفضل ولكن الأهم من ذلك هو الأب الجيد والإنسان الأفضل واستخدام مواهبي بطريقة إيجابية داخل وخارج الملعب".