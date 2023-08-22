كرة سلة - "اسم مصر أكبر من أي حد" دولا يتحدث بعد غيابه عن قائمة المنتخب في كأس العالم

شهدت القائمة النهائية لمنتخب مصر لرجال كرة السلة في بطولة كأس العالم استبعاد أحمد عادل دولا صانع ألعاب الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن غياب دولا يأتي بسبب اعتذار اللاعب عن المشاركة مع المنتخب وهو ما حدث في وقت سابق.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وكتب دولا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "ليست من عادتي الكتابة على فيسبوك، وأشكر كل من يتحدث ويستغرب عدم انضمامي للمنتخب".

وأوضح لاعب الاتحاد السكندري "لم اختلف أبدا مع مدرب في حياتي وأحترم أي مدير فني تدربت معه، ولكن نحن الآن في وقت مهم جدا بغض النظر عن من يلعب ومن لا يتواجد، الأهم في ذلك التوقيت أن نكون جميعا خلف المنتخب الذي يلعب باسم مصر في محفل عالمي".

وشدد دولا "اسم مصر أكبر من أي حد وربنا يوفق اللاعبين الموجودين في الفلبين".

واختتم لاعب الاتحاد تصريحاته "يجب أن ندعم كلنا المنتخب ونقف خلفه".

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

عمرو الجندي (الأهلي) - عمرو زهران (الأهلي) - كريم حاتم (الأهلي) - آدم موسى (بلاك هيلز يلو جاكيت) - إيهاب أمين (الأهلي) - أنس أسامة (الاتحاد السكندري) - خالد عبد الناصر (الزمالك) - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري) - باتريك يوسف (فريق ريد فوكسيس لجامعة ماريست الأمريكية) - عمر هشام (الزمالك) - عاصم مرعي (شانجوون إل جي الكوري) - عمر طارق (الأهلي).

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.