بسبب كأس العالم للأندية.. قرار جديد من رابطة الدوري السعودي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

اتخذت رابطة دوري المحترفين السعودي، قراراً جديداً بسبب استضافة السعودية لكاس العالم للأندية التي يستعد الأهلي للمشاركة بها.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن استمرار إقامة مباريات الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حتى نهاية الجولة الثامنة.

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وأوضحت الرابطة أن القرار جاء نظراً لضرورة استكمال أعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة".

جريدة الشرق الأوسط ذكرت في وقت سابق أن البطولة ستقام على ملعب الجوهرة المشعة بواقع 5 مباريات، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين.

ولكن هناك محاولات جادة أيضاً من أجل إقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشعة فقط، في حال قدرة الملعب على ذلك، حسب التقرير.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق أنه قرر إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل في فندق بارك حياة بجدة.

وتقام مراسم القرعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

الأهلي كأس العالم للأندية الدوري السعودي
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