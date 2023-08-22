ميكالي يجتمع بجهازه المعاون للترتيب لمعسكر المنتخب الأولمبي

عقد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا مع جهازه المعاون اليوم الثلاثاء.

ويرتب ميكالي لمعسكر المنتخب الأولمبي والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر لها الصيف المقبل.

وحضر الاجتماع كل من محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء 3 لاعبين محترفين لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من عمر فايد لاعب فنربخشة التركي وبلال مظهر مهاجم باثانايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وانضم عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق قبل أيام إلى صفوف نادي فنربخشة التركي بشكل رسمي.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي فترة إعداد خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.