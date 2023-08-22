هل يستمر عمر فايد؟.. فنربخشة يعلن انتقال مدافعه إلى بلد الوليد

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

عمر فايد

أعلن نادي فنربخشة التركي يوم الثلاثاء انتقال مدافعه البرازيلي جوستافو هنريكي إلى ريال بلد الوليد الإسباني.

البالغ من العمر 30 عاما لعب الموسم الماضي في صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة من فلامنجو قبل أن يقرر النادي التركي ضمه بشكل نهائي قبل شهرين.

وأفاد فنربخشة في بيان: "في إطار إعادة هيكلة الفريق لموسم 2023-2024، توصلنا إلى اتفاق بانتقال جوستافو هنريكي إلى بلد الوليد".

أخبار متعلقة:
مدرب الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان بتواجد 3 محترفين.. الكشف عن قائمة مصر النهائية لـ كأس العالم لكرة السلة سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات

فيما ذكر بيان بلد الوليد أن هنريكي وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة 3 مواسم.

وشارك جوستافو في 19 مباراة مع فنربخشة الموسم الماضي.

رحيل المدافع البرازيلي قد يبدو في صالح بقاء عمر فايد مدافع فنربخشة الجديد الذي انضم للفريق قبل أيام.

وأعلن فنربخشة يوم الأربعاء الماضي انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر لاعب المقاولون العرب السابق صورا له من تدريبات الفريق الأول رفقة كل نجوم الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق عمر فايد قائلا "الفصل الأول من قصة عظيمة".

وتشير تقارير تركية إلى أن النادي سيقرر مستقبل الشاب المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية سواء بالاستمرار مع الفريق أو إعارته لفريق آخر من أجل المشاركة باستمرار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا".

وأكمل "أود شكر الرئيس والإدارة والمدير الفني لجلبي إلى هنا وجعلي جزء من أكبر ناد في تركيا".

وأتم "أود أيضا شكر الجماهير على الاستقبال الرائع منذ أول يوم تم الإعلان فيه عن الصفقة، سأعمل بجد وأقدم أفضل ما لدي من أجل فنبرخشة".

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

عمر فايد جوستافو هنريكي فنربخشة بلد الوليد
نرشح لكم
سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده صن: جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس سكاي: دوكو يصل إنجلترا الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع سيتي تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي بشكتاش يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا
أخر الأخبار
هل يستمر عمر فايد؟.. فنربخشة يعلن انتقال مدافعه إلى بلد الوليد ساعة | ميركاتو
النجوم لـ في الجول: مدرب مجري يقود الفريق في دوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
مدرب الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق ساعة | المحترفون
سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات ساعة | ميركاتو
بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا لمعسكر شهر سبتمبر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده 2 ساعة | الكرة المصرية
طائرة - بالتغلب على أوغندا.. سيدات مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك