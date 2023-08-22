هل يستمر عمر فايد؟.. فنربخشة يعلن انتقال مدافعه إلى بلد الوليد

أعلن نادي فنربخشة التركي يوم الثلاثاء انتقال مدافعه البرازيلي جوستافو هنريكي إلى ريال بلد الوليد الإسباني.

البالغ من العمر 30 عاما لعب الموسم الماضي في صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة من فلامنجو قبل أن يقرر النادي التركي ضمه بشكل نهائي قبل شهرين.

وأفاد فنربخشة في بيان: "في إطار إعادة هيكلة الفريق لموسم 2023-2024، توصلنا إلى اتفاق بانتقال جوستافو هنريكي إلى بلد الوليد".

فيما ذكر بيان بلد الوليد أن هنريكي وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة 3 مواسم.

وشارك جوستافو في 19 مباراة مع فنربخشة الموسم الماضي.

رحيل المدافع البرازيلي قد يبدو في صالح بقاء عمر فايد مدافع فنربخشة الجديد الذي انضم للفريق قبل أيام.

وأعلن فنربخشة يوم الأربعاء الماضي انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر لاعب المقاولون العرب السابق صورا له من تدريبات الفريق الأول رفقة كل نجوم الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق عمر فايد قائلا "الفصل الأول من قصة عظيمة".

المصري عمر فايد في تدريبات فنربخشة قبل مواجهة تفينتي الهولندي في دوري المؤتمر الأوروبي ✅💪 pic.twitter.com/ql673LKXFN — FilGoal (@FilGoal) August 22, 2023

وتشير تقارير تركية إلى أن النادي سيقرر مستقبل الشاب المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية سواء بالاستمرار مع الفريق أو إعارته لفريق آخر من أجل المشاركة باستمرار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.