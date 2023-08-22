النجوم لـ في الجول: مدرب مجري يقود الفريق في دوري المحترفين

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 16:37

كتب : رضا السنباطي

جورج جاليدي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن تعيين المدرب المجري جورج جاليدي ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وقال الطويلة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع جورج جاليدي ليقود الفريق في دوري المحترفين".

وقاد جاليدي نادي لافيينا في الموسم الماضي ونجح في الوصول إلى دوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
مدرب الخليج يحهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا لمعسكر شهر سبتمبر مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده

كما كان جاليدي هو مدرب بيراميدز عندما صعد للدوري الممتاز لأول مرة تحت مسمى الأسيوطي.

وكان النجوم قد اتفق مع محمد حمص على قيادة الفريق بالموسم المقبل قبل أن تفشل المفاوضات.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مبدئي مع محمد حمص لقيادة الفريق وكان هناك بعض البنود يجب الاتفاق عليها".

وأضاف "له رؤية ولنا رؤية، وبناء عليه الأمور لم تكتمل، ففضلنا تأجيل التجربة لمرة أخرى".

ويفتتح النجوم الموسم بمواجهة مكادي في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.

جورج جاليدي النجوم دوري المحترفين
نرشح لكم
الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين دوري المحترفين - قبل سحب القرعة.. تعرف على استعدادات الأندية المشاركة ومدربيها دوري المحترفين - النجوم لـ في الجول: فشل الاتفاق مع حمص.. والبديل أجنبي السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري دوري المحترفين - لاعب كفر الشيخ ينضم إلى فريق WE بتوقيع شكري وعفروتو وجعفر.. دياموند يكتسح الوراق 13-1 وديا الدرجة الثانية - مدرب منتخب مصر للناشئين يقود بورتو السويس دوري المحترفين - وادي دجلة يتعاقد مع محمود طلعت
أخر الأخبار
هل يستمر عمر فايد؟.. فنربخشة يعلن انتقال مدافعه إلى بلد الوليد 43 دقيقة | ميركاتو
النجوم لـ في الجول: مدرب مجري يقود الفريق في دوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
مدرب الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق ساعة | المحترفون
سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات ساعة | ميركاتو
بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا لمعسكر شهر سبتمبر ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده ساعة | الكرة المصرية
طائرة - بالتغلب على أوغندا.. سيدات مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك