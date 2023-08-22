النجوم لـ في الجول: مدرب مجري يقود الفريق في دوري المحترفين

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن تعيين المدرب المجري جورج جاليدي ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وقال الطويلة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع جورج جاليدي ليقود الفريق في دوري المحترفين".

وقاد جاليدي نادي لافيينا في الموسم الماضي ونجح في الوصول إلى دوري المحترفين.

كما كان جاليدي هو مدرب بيراميدز عندما صعد للدوري الممتاز لأول مرة تحت مسمى الأسيوطي.

وكان النجوم قد اتفق مع محمد حمص على قيادة الفريق بالموسم المقبل قبل أن تفشل المفاوضات.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مبدئي مع محمد حمص لقيادة الفريق وكان هناك بعض البنود يجب الاتفاق عليها".

وأضاف "له رؤية ولنا رؤية، وبناء عليه الأمور لم تكتمل، ففضلنا تأجيل التجربة لمرة أخرى".

ويفتتح النجوم الموسم بمواجهة مكادي في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.