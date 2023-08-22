سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صفقة انتقال بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى إنتر اقتربت من الحسم، فيما أوضحت تقارير ألمانية أن هناك عائق قبل إتمام الصفقة.

وأفاد تقرير سكاي أنه من المتوقع أن يسافر بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ إلى ميلانو خلال الـ24 ساعة القادمة للخضوع للفحص الطبي مع إنتر

فيما أشارت قناة SPORT1 الألمانية إلى أن بايرن وافق على بيع بافار لإنتر مقابل 30 مليون يورو + 3 ملايين كمتغيرات، لكنه لن يطلق سراح المدافع الفرنسي قبل العثور على بديل له.

أخبار متعلقة:
يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان جراحة عاجلة لـ جوارديولا في الظهر.. ومانشستر سيتي يعلن بديله المؤقت صن: جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى ريكورد: سيتي نجح في تمديد عقد برناردو سيلفا إلى 2026

وشارك بافار في تدريب بايرن الصباحي يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

وكان جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر قد أوضح أن صفقة انضمام بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى ناديه وصلت لمراحل متقدمة.

وقال ماروتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حين تخوض أي مفاوضات تجد أن ما يريده اللاعب هو المهم، وفي حالة بنجامين بافار، فقد عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا".

فيما ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

وكان مانشستر يونايتد قد فتح باب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل ضم الفرنسي بنجامين بافار، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد الأسبوع الماضي أن بايرن ميونيخ رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم بافار.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين ستستمر، ولن تتوقف عند العرض الأول.

ومن المرجح أن يرفع يونايتد عرضه لضم المدافع الفرنسي خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بافار اتفق مبدئيا مع يونايتد ويريد الانضمام إليه.

وأوضحت التقارير أن بافار يحظى باهتمام ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي.

في المقابل يسعى بايرن ميونيخ لتجديد عقد بافار والاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

Image

بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

بنجامين بافار بايرن ميونيخ إنتر
نرشح لكم
مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده صن: جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس سكاي: دوكو يصل إنجلترا الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع سيتي تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي بشكتاش يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا قال لا للدوري السعودي.. دي بول يرفض عرض أهلي جدة
أخر الأخبار
مدرب الاتفاق يحهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق دقيقة | المحترفون
سكاي: بافار سيخضع للكشف الطبي مع إنتر خلال ساعات 24 دقيقة | ميركاتو
بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا لمعسكر شهر سبتمبر 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده 30 دقيقة | الكرة المصرية
طائرة - بالتغلب على أوغندا.. سيدات مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا 49 دقيقة | رياضات أخرى
يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان ساعة | كرة يد
جراحة عاجلة لـ جوارديولا في الظهر.. ومانشستر سيتي يعلن بديله المؤقت ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: جابريال ليس للبيع.. وغيابه ليس بسبب العروض 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب