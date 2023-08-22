مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: اللاعب اتفق مع الأهلي على إنهاء تعاقده

توصل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي على اتفاق مع مسؤولي النادي الأحمر لإنهاء تعاقده بالتراضي.

والتر بواليا النادي : لاعب حر الأهلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "والتر بواليا عقد جلسة أمس الأحد مع مسؤولي الأهلي اتفق خلالها على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "وذلك بعد تسوية مستحاقته المالية لدى الأهلي".

وأكمل "بواليا يدرس حاليا بعض العروض المقدمة له من أندية سواء مصرية أو سعودية للانضام لأحدها".

وانضم والتر بواليا إلى الأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.

وذهب بواليا إلى ثلاث فرق على سبيل الإعارة منذ الانتقال إلى الأهلي وهي القادسية السعودي والسيلية القطري ومالاتياسبور التركي.

وشارك بواليا مع الأهلي في 31 مباراة وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 4 آخرين.