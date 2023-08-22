طائرة - بالتغلب على أوغندا.. سيدات مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات

تأهل منتخب سيدات مصر لنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وحقق منتخب مصر الفوز على أوغندا بثلاثة أشواط دون مقابل.

واستمر منتخب مصر في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته منذ بداية البطولة.

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وسيلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في نصف النهائي ضد الفائز من الجزائر ورواندا.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.

وجاءت قائمة منتخب سيدات مصر كالآتي:

دعاء محمد - دانا شوقي - مايا ممدوح - دعاء غباشي - داليا مرشدي - مريم متولي - آية خالد - مي غزال - ندى وليد - أيسل نديم - ندى معوض - سارة أمين - سابين عابد - زينة العلمي.

منتخب مصر للسيدات بطولة إفريقيا لسيدات كرة الطائرة
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