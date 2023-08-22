يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان

تحدث يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبريم المجري لقناة باريس سان جيرمان الذي سينتقل إليه الموسم المقبل.

وأعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد ضم يحيى خالد بداية من صيف 2024 لمدة 3 مواسم.

كل ما يلي على لسان يحيى خالد في حواره مع قناة ناديه الجديد:

L'interview de @yahia_omar5 : « Paris est le meilleur endroit pour jouer au handball » Rendez-vous en juillet 2024 ! pic.twitter.com/x0CPSoj2px — PSG Handball (@psghand) August 22, 2023

"هناك العديد من الأشياء دفعتني للانضمام لباريس سان جيرمان، منها أن الفريق هو أحد أفضل فرق كرة اليد في العالم".

"جودة الفريق لا تتواجد في مكان آخر، مدينة باريس أحد أفضل المدن في أوروبا ككل، لا مكان أفضل من هنا للعب كرة اليد".

"الدوري الفرنسي أحد أقوى دوريات كرة اليد في العالم، وهو أصعب من الدوري المجري بالتأكيد، مسابقة قوية وتصعب أكثر مع لعب دوري أبطال أوروبا، هذه بعض أسباب قدومي إلى هنا، بجانب مستوى اللاعبين المرتقع الذي سيطور مستواي بكل تأكيد".

"الانضمام لباريس سان جيرمان خطوة مهمة في مسيرتي، أعتقد أنه من المهم في هذه المرحلة من مشواري أن ألعب في دوري قوي مثل هذا، وأثق أن هذا الفريق سيساعدني على تحقيق الكثير".

"إقامة أولمبياد 2024 في باريس مع انضمامي إلى سان جيرمان سيكون شيئا مثيرا للاهتمام، أشعر بالحماس قبل عام كامل".

"الأولمبياد المقبل مع منتخب مصر سيكون له مذاق خاص مع انضمامي لفريق باريس سان جيرمان وتواجدي في المدينة التي تحتضن دورة الألعاب الأولمبية".

"أسلوب لعبي يعتمد اللعب الجماعي، كرة اليد لعبة جماعية لا تعتمد فقط على التسجيل أو صناعة الأهداف، بل على القيام بأفضل دور يحتاجه المدرب في كل مباراة".

"كلما فهمت اللعبة كلما أبتعدت عن الأنانية، أريد أن أصبح لاعبا متكاملا في كل مهارات وأدوار كرة اليد، وأن أساعد كل اللاعبين من حولي".

"أنتظر دعم الجماهير المصرية في باريس كما هي العادة، أعلم أنهم يتابعون كل شيء هنا".

سيلعب يايا مع فيزبريم في موسم 2023-2024 على أن ينتقل للفريق الباريسي الصيف المقبل.

وذكر بيان النادي: "يسر فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد أن يعلن نجاحه في الحصول على توقيع يحيى خالد".

وأضاف البيان "سينضم الظهير الأيمن المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي اعتبارا من 1 يوليو 2024 لمدة ثلاثة مواسم".

يحيى خالد لن يكون أول لاعب مصري يرتدي قميص باريس سان جيرمان، إذ سبقه سامح عبد الوارث والحارس حمادة النقيب من قبل.

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وقال تييري أوميير مدير فريق كرة اليد بباريس سان جرمان: "الترحيب بلاعب مثل يحيى أمر إيجابي للغاية بالنسبة لمستقبل النادي".

وأضاف "سمحت له خبرته في أحد أفضل الأندية الأوروبية بأن يصبح لاعبا مميزا في مركزه".

وتابع "في جميع المسابقات التي شارك فيها، أظهر يحيى قدرته على أن يكون حاسماً لفريقه".

وأتم "يسعدنا أن نكون قادرين على الاعتماد عليه في تشكيلتنا اعتبارا من صيف 2024. لا شك أنه سيكون عنصرا أساسيا في الفوز بألقاب جديدة في المواسم القادمة".

وعاد يحيى خالد للملاعب مؤخرا بعد الشفاء من إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

بدأ يحيى مسيرته الاحترافية في الـ19 من عمره مع الزمالك. وفاز معه بالدوري المصري (2019)، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا (2017، 2018، 2019) والسوبر الإفريقي (2018، 2019).

وفي صيف عام 2019، تمت إعارته إلى فيزبريم المجري قبل أن تتحول الإعارة لانتقال دائم في 2021.

وفاز يحيى مع فيزبريم بالدوري المجري (2023) و3 بطولات جنوب شرق أوروبا (2020 ،2021 ،2022) و 3 مرات كأس المجر (2021، 2022، 2023).

مع المنتخب المصري، فاز يحيى بالميدالية الذهبية في بطولة أمم إفريقيا 2020 واحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 2021.

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