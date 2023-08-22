مدرب النصر: رونالدو وماني جاهزان لمواجهة شباب الأهلي دبي

أوضح لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني جاهزان للمشاركة أمام ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويحل شباب الأهلي دبي ضيفا على النصر ضمن الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

وقال كاسترو في تصريحات للصحفيين: "كريستيانو جاهز للمشاركة، ساديو ماني كذلك، وباقي اللاعبين ستروهم في اللقاء".

وأكمل "سأحدد من سيشارك من الأجانب في اللقاء بناء على جاهزية اللاعبين".

وأضاف "الكل يتحدث عن أن هناك لاعب يجب أن يلعب أو غيره، لكن أنا المسؤول وهذا ما قلته للجميع".

وعن خسارة فريقه لأول مباراتين في الموسم الجديد من الدوري السعودي، قال "لم يسبق لي أن تعرضت للإقالة من قبل، أشعر بالتوتر، كل ما أكبر في العمر كل ما يزداد حبي لكرة القدم، وأتعايش مع الضغوط وتعودت عليها".

وخسر النصر أمام الاتفاق والتعاون في أول جولتين بالدوري هذا الموسم.

وواصل "المباراة مصيرية للفريقين، وستكون مباراة قوية، نعرف قيمة الخصم وأيضا قيمتنا الفنية، عدو الانسان هو الخوف.. وأنا ليس لدي خوف من أي شي".

الفائز بمواجهة النصر وشباب الأهلي دبي سيتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

video:1