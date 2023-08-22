بتواجد 3 محترفين.. الكشف عن قائمة مصر النهائية لـ كأس العالم لكرة السلة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن روي رانا مدرب منتخب مصر لكرة السلة قائمة الفريق النهائية للمشاركة في كأس العالم 2023.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وتواجد 12 لاعبا في القائمة النهائية التي اختارها رانا للمشاركة في البطولة.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

عمرو الجندي (الأهلي) - عمرو زهران (الأهلي) - كريم حاتم (الأهلي) - آدم موسى (بلاك هيلز يلو جاكيت) - إيهاب أمين (الأهلي) - أنس أسامة (الاتحاد السكندري) - خالد عبد الناصر (الزمالك) - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري) - باتريك يوسف (فريق ريد فوكسيس لجامعة ماريست الأمريكية) - عمر هشام (الزمالك) - عاصم مرعي (شانجوون إل جي الكوري) - عمر طارق (الأهلي).

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.

كأس العالم لكرة السلة منتخب مصر لكرة السلة
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