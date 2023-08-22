خبر في الجول - بدء إجراءات تسليم نادي الزمالك للجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 13:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

بدأت إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون النادي برئاسة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي.

وعلم FilGoal.com من مراسله المتواجد داخل مقر نادي الزمالك، أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة ولجنة من مديرية الشباب والرياضة لمحافظة الجيزة يشرفان على تسليم نادي الزمالك للإدارة الجديدة في الوقت الحالي.

ويتم التسليم في حضور اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي وأيمن أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

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ويشغل حسن موسى منصب المدير التنفيذي للنادي، كما تم تعيين أحمد فؤاد مديرا ماليا وأخيرا أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط.

وسبق وأن تولى حسن موسى جهاز الهوكي في نادي الزمالك ثم نائب المدير التنفيذي خلال فترة اللجنة المعينة السابقة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تعيين مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي جدد خلال الفترة المقبلة لتسيير أمور النادي إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تقديم استقالة جماعية من النادي أول أمس السبت وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة.

كما تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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