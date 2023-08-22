الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين

أقيمت اليوم قرعة دوري المحترفين المصري بمقر اتحاد الكرة.

ويقام دوري المحترفين للمرة الأولى بداية من الموسم المقبل ليحصل محل الدوري الممتاز ب.

وجاءت قرعة أول جولتين في الدوري كالتالي.

الجولة الأولى

طنطا × راية

وادي دجلة × مصر للمقاصة.

السكة الحديد × لافيينا.

النصر للتعدين × بترو أسيوط.

بروكسي × القناة.

بتروجت × أسوان.

النجوم × مكادي.

دكرنس × وي

جمهورية شبين × غزل المحلة.

حرس الحدود × أبو قير للأسمدة

الجولة الثانية

راية × وادي دجلة

غزل المحلة × حرس الحدود

المصرية للاتصالات × جمهورية شبين

مكادي × دكرنس

أسوان × النجوم

القناة × بتروجت

بترول أسيوط × بروكسي

لافيينا × النصر للتعدين

مصر للمقاصة × السكة الحديد

أبو قير للأسمدة × طنطا.

وقرر اتحاد الكرة تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا، وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.