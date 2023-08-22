سكاي: دوكو يصل إنجلترا الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع سيتي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - رين

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن البلجيكي جيريمي دوكو لاعب استاد رين سيصل إلى إنجلترا يوم الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي.

وأتم مانشستر سيتي اتفاقه مع جيريمي دوكو جناح رين من أجل ضمه ضمن تدعيمات الموسم الجاري، حسب تقارير عديدة يوم الاثنين.

وأفاد تقرير سكاي أنه من المتوقع أن يسافر دوكو إلى إنجلترا اليوم للخضوع للفحص الطبي وإتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من رين مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

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وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن مانشستر سيتي قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.

وتوصل مانشستر سيتي للاتفاق على الشروط الشخصية مع جيريمي دوكو.

وكشف رومانو أن مانشستر سيتي تقدم بعرض جديد صباح الاثنين إلى استاد رين مقابل 60 مليون يورو.

وست هام كان قد دخل أيضا في الصفقة خلال اليومين الماضيين ولكن مانشستر سيتي واثق من إتمام الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

ويلعب دوكو مع رين منذ 2020 بعد أن انتقل إليه قادما من أندرلخت.

صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك خلال الموسم الماضي مع رين في 35 مباراة ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 4.

وقد يكون دوكو هو الصفقة الثالثة لمانشستر سيتي بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول.

ونجح مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدأ الفريق الموسم الحالي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية لصالح أرسنال.

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