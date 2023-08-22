بشكتاش يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا

أعلن نادي بشكتاش في بيان رسمي فشل مفاوضاته لضم كل من سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق وأندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي.

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وأشار النادي خلال البيان إلى أن تواصل مع اللاعبان من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء فشل المفاوضات بسبب خلافات حول الأمور المالية وفقا لبيان النادي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

بينما انضم تاليسكا للنصر السعودي في 2021 قادما من جواز الصيني وسجل مع الفريق 44 هدفا وصنع 8 خلال 67 مباراة.

وتوج تاليسكا بلقب البطولة العربية برفقة النصر مؤخرا على حساب الهلال في المباراة النهائية.

وأنهى بشكتاش الدوري التركي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.