بشكتاش يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

أعلن نادي بشكتاش في بيان رسمي فشل مفاوضاته لضم كل من سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق وأندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي.

أندرسون تاليسكا

النادي : النصر

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

بشكتاش

وأشار النادي خلال البيان إلى أن تواصل مع اللاعبان من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء فشل المفاوضات بسبب خلافات حول الأمور المالية وفقا لبيان النادي.

أخبار متعلقة:
بمشاركة نويل.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل قال لا للدوري السعودي.. دي بول يرفض عرض أهلي جدة مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا أرسنال بـ10 لاعبين يفوز بصعوبة على كريستال بالاس

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

بينما انضم تاليسكا للنصر السعودي في 2021 قادما من جواز الصيني وسجل مع الفريق 44 هدفا وصنع 8 خلال 67 مباراة.

وتوج تاليسكا بلقب البطولة العربية برفقة النصر مؤخرا على حساب الهلال في المباراة النهائية.

REPORT: Beşiktaş open talks with Al-Nassr over Anderson Talisca

وأنهى بشكتاش الدوري التركي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

سيرخيو راموس بشكتاش أندرسون تاليسكا
نرشح لكم
تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا أرسنال بـ10 لاعبين يفوز بصعوبة على كريستال بالاس جيرو وكابتن أمريكا.. ميلان ينطلق في الدوري الإيطالي بفوز أول على بولونيا توك سبورت: ليست النهاية لطريد مانشستر.. مورينيو يريد ضم جرينوود لقيادتهم في أولمبياد باريس.. تيري هنري مديرا فنيا لشباب فرنسا انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال.. فوز المدفعجية تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء
أخر الأخبار
سكاي: دوكو يصل إنجلترا الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع سيتي 2 دقيقة | ميركاتو
تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بشكتاش يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة نويل.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل 57 دقيقة | الدوري المصري
قال لا للدوري السعودي.. دي بول يرفض عرض أهلي جدة ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا ساعة | الكرة الأوروبية
أرسنال بـ10 لاعبين يفوز بصعوبة على كريستال بالاس 12 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب