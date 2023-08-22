بمشاركة نويل.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 11:02

كتب : FilGoal

قميص الأهلي الجديد

كشف الأهلي عن التصميم الجديد لقميص فريق كرة القدم المنتظر الظهور به في الموسم المقبل 2023-2024.

وأعلن الأهلي عن قميصه من تصميم شركة أديداس الألمانية.

وشارك في فيديو الإعلان عن القميص مجموعة من لاعبي الأهلي وهم علي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورامي ربيعة وطاهر محمد ومحمد عبد المنعم.

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كما ظهر في الفيديو صانع المحتوى الألماني الشهير نويل روبينسون رفقة لاعبي الأهلي.

وشهد الفيديو أيضا ظهور خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي، وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط في النادي الأحمر.

ويحمل قميص الأهلي الجديد الشعار الجديد لكرة القدم في النادي.

وتبدأ عملية بيع القميص في المتجر الرسمي للنادي الأهلي يوم 25 أغسطس الجاري.

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شعار الأهلي الجديد شهد عودة لقب "نادي القرن" الذي تمت إزالته من شعار الأهلي الموسم الماضي.

وعاد أيضا إليه تاريخ تأسيس النادي الأهلى إلى الشعار الجديد.

كما أشار الأهلي إلى أن الشعار هو الخاص بكرة القدم في النادي بوجود عبارة Al AHly FC اختصارا لجملة "الأهلي لكرة القدم".

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ويعلو الشعار 4 نجوم للدلالة على عدد بطولات الدوري الفائز بها الأهلي وهي 43 بطولة، وترمز كل نجمة إلى 10 بطولات دوري.

وأسفل الشعار وضع الأهلي نجمة أخرى وهي للدلالة على عدد بطولات دوري أبطال إفريقيا للفريق الأحمر.

الأهلي الدوري المصري قميص الأهلي الجديد
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