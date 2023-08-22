قال لا للدوري السعودي.. دي بول يرفض عرض أهلي جدة
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 10:41
كتب : FilGoal
رفض رودريجو دي بول لاعب وسط أتليتكو مدريد ومنتخب الأرجنتين العرض المقدم له من قبل نادي أهلي جدة السعودي لينتقل له خلال الصيف الجاري.
رودريجو دي بول
النادي : أتليتكو مدريد
وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن لاعب الوسط الأرجنتيني رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي ويريد الاستمرار مع ناديه.
ورفض دي بول العرض المقدم له من أهلي جدة والذي يبلغ قيمته 32 مليون يورو.
يأتي رفض دي بول للعرض السعودي بعدما تحدث مع مدربه دييجو سيميوني وأقنعه بالبقاء مع أتليتكو مدريد.
ويسعى أهلي جدة لضم لاعب وسط جديد بعدما تعاقد من فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة السابق.
دي بول البالغ من العمر 29 عاما يظهر بمستوى مميز مع أتليتكو مدريد في الفترة الماضية.
كما ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.
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