قال لا للدوري السعودي.. دي بول يرفض عرض أهلي جدة

رفض رودريجو دي بول لاعب وسط أتليتكو مدريد ومنتخب الأرجنتين العرض المقدم له من قبل نادي أهلي جدة السعودي لينتقل له خلال الصيف الجاري.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن لاعب الوسط الأرجنتيني رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي ويريد الاستمرار مع ناديه.

ورفض دي بول العرض المقدم له من أهلي جدة والذي يبلغ قيمته 32 مليون يورو.

يأتي رفض دي بول للعرض السعودي بعدما تحدث مع مدربه دييجو سيميوني وأقنعه بالبقاء مع أتليتكو مدريد.

ويسعى أهلي جدة لضم لاعب وسط جديد بعدما تعاقد من فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة السابق.

دي بول البالغ من العمر 29 عاما يظهر بمستوى مميز مع أتليتكو مدريد في الفترة الماضية.

كما ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.