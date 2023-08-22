مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا

تبدأ اليوم مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، كما تقام مباريات ذهاب الدور الأخير من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال آسيا

الوكرة × نافباهور.. 6:30 مساء.

النصر × شباب الأهلي.. 8:20 مساء.

دوري أبطال أوروبا

راكاو × كوبنهاجن.. 10:00 مساء.

جلاسكو رينجرز × بي إس في أيندهوفن.. 10:00 مساء.

رويال أنتويرب × آيك أثين.. 10:00 مساء.