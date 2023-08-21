جيرو وكابتن أمريكا.. ميلان ينطلق في الدوري الإيطالي بفوز أول على بولونيا

تغلب ميلان على مضيفه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان سريعا بواسطة أوليفييه جيرو في الدقيقة 11، بعد تمريرة من لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرس.

ويعد ريندرس أحد صفقات الصيف الحالي، حيث أتى من أيندهوفن مقابل 19 مليون يورو.

وفي الدقيقة 21 أتى الهدف الثاني بصناعة جيرو هذه المرة، وبقدم الأمريكي كريسيتان بوليسيتش.

"كابتن أمريكا" انضم إلى ميلان في الصيف أيضا قادما من تشيلسي مقابل 20 مليون يورو.

يا لها من بداية للميلان الساحر الأمريكي كريستيان بوليسيتش يُسجل الهدف الثاني بتصويبة رائعة#بولونيا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/9fmrPoSjZT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2023

وفي الدقيقة 73 أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان 4 تبديلات دفعة واحدة، بنزول نوا أوكافور وتوماس بوبيجا وبيير كالولو وصامويل تشوكويزي، بدلا من جيرو وروبن لوفتس تشيك ودافيدي كالابريا وبوليسيتش.

الجناح النيجيري تشوكويزي أتى من فياريال في الصيف مقابل 20 مليون يورو، بينما أتى لوفتس تشيك من تشيلسي مقابل 16 مليون يورو، فيما انضم المهاجم نوا أوكافور من سالزبورج النمساوي مقابل 14 مليون يورو.

وفقد ميلان أنتي ريبيتش وسيبريان تاتاروشانو بنهاية عقديهما، فيما أخرج جونيور ميسياس وشارل دي كيتيلاري على سبيل الإعارة، ولكن صفقة البيع الوحيدة التي أجراها حتى الآن هي رحيل ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 64 مليون يورو.

بذلك يفتتح ميلان الموسم الجديد بانتصار، ويخوض أولى مبارياته على سان سيرو يوم السبت القادم 26 أغسطس ضد تورينو.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا.