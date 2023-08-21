حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 23:44

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويشغل حسن موسى منصب المدير التنفيذي للنادي، كما تم تعيين أحمد فؤاد مديرا ماليا وأخيرا أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط.

وسبق وأن تولى حسن موسى جهاز الهوكي في نادي الزمالك ثم نائب المدير التنفيذي خلال فترة اللجنة المعينة السابقة.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تعيين مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي جدد خلال الفترة المقبلة لتسيير أمور النادي إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تقديم استقالة جماعية من النادي أول أمس السبت وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة.

كما تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحسب اللائحة فإن لجنة ثلاثية مكونة من المدير المالي والمدير الإداري ومدير النشاط الرياضية تكون هي المخولة بإدارة الزمالك لحين عقد جمعية عمومية مقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

الزمالك بيان رسمي وزارة الرياضة
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