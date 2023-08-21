في النهاية هلالي.. الهلال يعلن ضم تمبكتي

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي

أعلن نادي الهلال السعودي ضم حسان تمبكتي مدافع فريق الشباب ومنتخب السعودية.

وكان قد ارتبط اسم تمبكتي بأكثر من نادي سعودي خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسم وجهته إلى الهلال.

ونشر الهلال فيديو التعاقد مع تمبكتي بعنوان "بالنهاية.. أنا هلالي".

أخبار متعلقة:
عكاظ: أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين.. الهلال يضم حسان تمبكتي الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا مدرب الهلال: تأخر ظهور نيمار بسبب إصابة.. ولا أعلم لماذا تم استدعائه للمنتخب الهلال يضم ميتروفيتش

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية في وقت سابق أن صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين.

ويبلغ تمبكتي من العمر 24 عاما وخرج من ناشئي الشباب ولم يلعب لفريق آخر سوى الوحدة على سبيل الإعارة.

وخاض تمبكتي 20 مباراة دولية مع منتخب السعودية.

وكشفت الصحيفة عن توقيع العقود أمس الأحد قبل الإعلان بشكل رسمي اليوم الأحد.

حسان تمبكتي البالغ من العمر 24 عاما قدم مستوى مميز مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار وياسين بونو وأخيرا ميتروفيتش.

الدوري السعودي الهلال تمبكتي الشباب
نرشح لكم
عكاظ: وفد من اتحاد جدة إلى لندن لخوض مفاوضات ضم صلاح.. وحسم مدافع عكاظ: أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين.. الهلال يضم حسان تمبكتي الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا تقرير سعودي يكشف سبب تعطل انضمام طارق حامد لـ الوحدة مدرب الهلال: تأخر ظهور نيمار بسبب إصابة.. ولا أعلم لماذا تم استدعائه للمنتخب الهلال يضم ميتروفيتش الهلال يفقد نقطتين ضد الفيحاء أمام نيمار.. والاتحاد يتصدر بهدف على طريقة أوريجي انتهت الدوري السعودي - الهلال (1) (1) الفيحاء.. الاتحاد (2) (0) الطائي
أخر الأخبار
حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة الزمالك 5 دقيقة | الكرة المصرية
في النهاية هلالي.. الهلال يعلن ضم تمبكتي 16 دقيقة | السعودية
عكاظ: وفد من اتحاد جدة إلى لندن لخوض مفاوضات ضم صلاح.. وحسم مدافع 54 دقيقة | ميركاتو
توك سبورت: ليست النهاية لطريد مانشستر.. مورينيو يريد ضم جرينوود 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لقيادتهم في أولمبياد باريس.. تيري هنري مديرا فنيا لشباب فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية ساعة | كرة يد
فقد اسمه وشعره وهزم صلاح ويعرف كهربا.. من هو كارلوس بيرنيجر مساعد كولر الجديد في الأهلي؟ 2 ساعة | تقرير في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال.. خروج مارتينيلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين