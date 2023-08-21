في النهاية هلالي.. الهلال يعلن ضم تمبكتي

أعلن نادي الهلال السعودي ضم حسان تمبكتي مدافع فريق الشباب ومنتخب السعودية.

وكان قد ارتبط اسم تمبكتي بأكثر من نادي سعودي خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسم وجهته إلى الهلال.

ونشر الهلال فيديو التعاقد مع تمبكتي بعنوان "بالنهاية.. أنا هلالي".

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية في وقت سابق أن صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين.

ويبلغ تمبكتي من العمر 24 عاما وخرج من ناشئي الشباب ولم يلعب لفريق آخر سوى الوحدة على سبيل الإعارة.

وخاض تمبكتي 20 مباراة دولية مع منتخب السعودية.

وكشفت الصحيفة عن توقيع العقود أمس الأحد قبل الإعلان بشكل رسمي اليوم الأحد.

حسان تمبكتي البالغ من العمر 24 عاما قدم مستوى مميز مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار وياسين بونو وأخيرا ميتروفيتش.