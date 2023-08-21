عكاظ: وفد من اتحاد جدة إلى لندن لخوض مفاوضات ضم صلاح.. وحسم مدافع

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في بورنموث

يتواجد وفد من إدارة شركة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في العاصمة البريطانية لندن من أجل إتمام مفاوضات انتقال محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدا فريق اتحاد جدة.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها أن وفدا من اتحاد جدة يتواجد في لندن برئاسة أنمار الحائلي للتوقيع مع محمد صلاح كلاعب جناح بالإضافة إلى قلب دفاع وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

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ويستمر سوق الانتقالات الصيفية في السعودية حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، بينما ينتهي سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشار تقرير عكاظ إلى أنه رغم نفي فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات اقتراب صلاح من اتحاد جدة والذي أكد حسم ليفربول موقفه باستمرار الدولي المصري مع فريقه.

وكشف التقرير السعودي عن وجود مساعي قوية من اتحاد جدة لإتمام الصفقة وضم محمد صلاح.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة في التوقيت نفسه يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام صفقة صلاح.

وفي التوقيت نفسه يدرس اتحاد جدة خيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزها مدافع أرسنال جابرييل ماجاليس.

ويسعى النادي السعودي لحسم صفقة مدافع أرسنال الذي تواجد على دكة البدلاء في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي.

اتحاد جدة ليفربول محمد صلاح
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